El español Paul McGrath, campeón de Europa de medio maratón marcha

El circuito de medio maratón tuvo su salida y meta en Victoria Square, en el corazón de Birmingham, con un trazado por calles estrechas con un giro de 180 grados, cuatro curvas de 90 y sólo once metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo del recorrido.

Paul McGrath, hijo de madre española y padre escocés, llegó a Birmingham como claro aspirante a medalla tras haber corrido este año la distancia en 1h25:20, superado sólo por la gran marca del veterano italiano Francesco Fortunato, que firmó 1h23.

El atleta catalán, entrenado por Alejandro Aragoneses, refrendó en la ciudad inglesa la progresión que venía mostrando y demostró la confianza en sus posibilidades desde el inicio, cuando se metió en el grupo de cabeza.

Pasado el kilómetro 12, McGrath logró cambiar el ritmo sin encontrar respuesta en sus rivales, algo que le permitió ir abriendo brecha sin apenas oposición y entrar en meta en solitario, aventajando en trece segundos al italiano Fortunato (1h23:36) y en veintiséis al también italiano Andrea Cosi (1h23:49).

"La marcha siempre responde y todos hemos hecho un gran resultado. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero es un sueño ser campeón de Europa", dijo al llegar a meta el atleta español, que aseguró que el primer kilómetro fue "muy lento" para sus intereses.

"Yo no quería que fuera así. Quería coger ritmo, calmarme, y acabar a tope. Eso es lo que tenia pensado y al final así ha sido. He podido aguantar y eso es lo más importante", confesó en declaraciones a Televisión Española (TVE).