Empate de Argentina y derrota de Chile en el debut de ambas en el Mundial femenino

La leonas albiceletes, campeonas del mundo en 2022 y 2010, empezaron su andadura en el Mundial de Países Bajos y Bélgica con un trabajado empata ante las estadounidenses en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica).

Brisa Bruggesser adelantó a las argentinas en el minuto 12 y Emma Deberdine firmó la igualada para las norteamericanas en el 27 de penalti córner.

Argentina empieza el torneo como segunda del Grupo B por detrás de Alemania, que arrancó con victoria por 3-0 ante Escocia.

En el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Chile perdió en su debut por 2-0 ante la coanfitriona Países Bajos, que se impuso con los goles de Marijn Veen (m.24) y Yibbi Hansen (36).

En el otro partido del Grupo A Australia ganó a Japón por 2-0.