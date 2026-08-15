La española Raquel González, bronce en el maratón de marcha; Sofia Fiorini, oro y récord

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square, con un primer tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera, dentro de un circuito de cinco kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

El circuito, completamente urbano, discurrió por algunos de los lugares más representativos de la ciudad, siendo muy revirado y muy complicado, con muchas esquinas y curvas, ya el tramo recto más largo apenas fue de 400 metros, con constantes subidas y bajadas.

Raquel González, de 36 años y entrenada por Alejandro Aragoneses, también entrenador del campeón europeo de medio maratón Paul McGrath, volvió a demostrar el excelente nivel competitivo que posee en las grandes citas con una carrera muy solvente en la que volvió a subir al podio, como ya hizo hace cuatro años en Múnich 2022 en la distancia de 35 kilómetros para recoger una plata.

La atleta catalana, que sumó en la ciudad inglesa su internacionalidad número 24 con la selección española, fue siempre en las primeras posiciones de la carrera hasta que el grupo se rompió y logró acomodarse en la tercera plaza desde el kilómetro 24, aguantando diecisiete para conseguir el bronce.

El triunfo, con mucha autoridad, fue para la italiana Sofia Fiorini, que hizo 3h15:11, récord del mundo y récord de Europa sub-23. Segunda fue la polaca Katarzyna Zdieblo con 3h18:48.

La medalla de bronce de Raquel González es la cuarta del equipo español de marcha en estos Europeos de Birmingham tras los oros de Paul McGrath y María Pérez en medio maratón y la plata de Miguel Ángel López en maratón.