Paul McGrath: "Este oro es un sueño cumplido"

Paul McGrath, con un tiempo de 1h23:23, se convirtió en campeón de Europa de medio maratón de marcha logrando en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva tras la plata continental cosechada hace dos años en Roma 2024 y el bronce mundial en Tokio 2025.

"Este oro es un sueño cumplido. Estoy muy contento, me he sentido muy bien, me he encontrado con muchas fuerzas, y al final he conseguido recompensa", declaró McGrath, que destacó lo "duro" que ha sido la preparación estos últimos meses.

"Lo difícil sabía que eran los entrenamientos, aquí era sólo cumplir lo trabajado", dijo en declaraciones a la RFEA el atleta catalán, que quiere "saborear este éxito con la familia y amigos".

"Quiero disfrutar y estar tranquilo. El año ha sido muy bueno aunque empezamos con el Campeonato de España a contracorriente. Aquí quería encontrar el mejor estado de forma posible y lo he conseguido. No se puede reprochar nada", comentó.

A Paul McGrath, entrenado por Alejandro Aragoneses, le acompañaron en el podio los italianos Francesco Fortunato y Andrea Cosi, que se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.