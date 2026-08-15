Sábado, 15 de agosto de 2026

Redacción deportes. La penúltima jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido) depara las pruebas de maratón y medio maratón de marcha, con la participación como gran favorita de la española María Pérez en la distancia corta. Además se disputarán las finales masculinas de jabalina, triple salto, 1.500 y 10.000 metros y femeninas de altura y 400 metros, así como los relevos del 4x100.

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, cumplen esta sábado la sexta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 200 mariposa, 50 braza, 1.500 libre, las femeninas de 50 libre, 200 estilos y 100 espalda y mixta de relevos 4x200 libre.

Redacción deportes. Los conjuntos de rítmica se juegan las tres primeras plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la final del concurso completo de los Mundiales en Fráncfort (Alemania), se conocerán este sábado, cuando se disputa además la clasificación por aparatos, también de conjuntos.

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y primer cabeza de serie, debuta este sábado en el Masters 1.000 de Cincinnati y lo hace directamente en segunda ronda (1/32 de final) contra el británico Cameron Norrie.

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- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO)

. Marcha medio maratón y maratón (06.30 GMT) masculino y femenino, y finales masculinas de jabalina (19.01), triple salto (19.17), 10.000 (19.25), 1.500 (20.07) y relevos 4x100 (20.33) y femeninas de altura (19.07), 400 (19.10) y relevos 4x100 (20.48).

- Mundial de Fórmula E. ePrix de Londres-1 (14.05-15.00 GMT).

- Volta a Portugal (hasta 16). 9ª etapa: Paredes-Mondim de Basto (Senhora da Graça), de 142,6 km.

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Alavés-Getafe (17.30 GMT) y Sevilla-Rayo Vallecano (19.30).

. Previas de los partidos Racing-Villarreal y Espanyol-Levante.

- Previa de la Supercopa de Inglaterra, que el domingo juegan el Arsenal y el Manchester City.

- Portugal. 2ª jornada: Rio Ave-Oporto (19.30 GMT).

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): Países Bajos-Chile (14.00 GMT), Argentina-EEUU (15.30), ambos del torneo femenino.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales masculinas de 200 mariposa, 50 braza y 1.500 libre y femeninas de 50 libre, 200 estilos y 100 espalda y relevos mixtos 4x200 libre.

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes