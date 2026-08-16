Argentina se impone a Japón con dos tantos tardíos en su debut mundialista

El encuentro, disputado en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen (Países Bajos), comenzó de forma positiva para Argentina. Los de Lucas Rey se adelantaron en el segundo cuarto por medio de Lucas Toscani.

A los 'Leones' les costó asegurar la victoria, desaprovechando hasta cuatro penaltis córner, pero lo hicieron en el último período. Primero Lucio Méndez y después Maico Casella certificaron el triunfo albiceleste en los minutos finales del encuentro.

El mejor resultado de Argentina en un Mundial de hockey hierba es una medalla de bronce, obtenida en la edición de 2014. En los Juegos Olímpicos, se alzaron con el oro en la edición de Río de Janeiro 2016.

Argentina se encuentra encuadrada en el grupo A, junto con la anfitriona Países Bajos y Nueva Zelanda, además de Japón. En el otro partido del grupo, los neerlandeses se impusieron a los neozelandeses por 5-1.