Brasil se proclama campeona del mundo en 5 pelotas y España finaliza quinta

El combinado brasileño firmó una actuación estelar al ritmo de 'Feeling Good', de Michael Bublé, tras corregir los desajustes de la jornada clasificatoria y simplificar estratégicamente los criterios en uno de sus intercambios para asegurar la ejecución.

Las gimnastas exhibieron elegancia y precisión para superar a todas sus rivales y sumar un nuevo hito a su palmarés internacional tras el bronce obtenido este sábado en el concurso general.

La medalla de plata fue para China, campeona olímpica en París 2024, que firmó una rutina en la que el conjunto homenajea a su país, valorada en 28,900 puntos, nota que se mantuvo definitiva tras ser desestimada una reclamación de su equipo técnico.

El bronce se lo colgó Bulgaria con 28,400 puntos gracias a un ejercicio de máxima dificultad y riesgo, mientras que Ucrania rozó el podio al terminar cuarta (28,300) con su coreografía al compás de 'Vogue' de Madonna.

El conjunto español, flamante campeón del mundo del concurso completo, no pudo repetir presencia en el podio y finalizó en la quinta plaza con 27,450 puntos.

Las gimnastas dirigidas por Alejandra Quereda y Ana Pelaz acusaron una caída de pelota en una colaboración intermedia durante la ejecución de su ejercicio al ritmo de '313' de Residente, penalización que las apartó de la lucha por los metales.

La clasificación de la final se completó con la sexta posición de las gimnastas bielorrusas, bajo bandera neutral, con 26,350 puntos; la séptima plaza de Japón (25,850), tras sufrir una pérdida del aparato en el riesgo final; y el octavo puesto de la anfitriona Alemania (25,400).

España buscará cerrar el campeonato con una nueva medalla en la final del ejercicio mixto programada para este domingo a partir de las 14.00 CET, disciplina a la que el conjunto nacional accede con la mejor nota de la fase de clasificación.