Copa Oro disputó sexta fecha de revanchas con José Meza y Atenas al frente

Sportivo José Meza en el Grupo A y Deportivo Atenas en el B, siguen comandando la Copa Oro de fútbol de salón de Primera, al cumplirse la sexta fecha de revanchas.

El martes hubo jornada de doble programación como serán todas, en cancha de Fomento de Barrio Obrero. En primer turno, el vigente campeón 29 de Septiembre se impuso 3-2 a Deportivo Primor, y a continuación, Simón Bolívar derrotó 3-1 a Cerro Corá.

El viernes, Nuestra Señora de la Asunción Club cayó 9-7 contra Independiente de Barrio Obrero, en cancha de Simón Bolívar. Luego, San Antonio perdió 10-5 frente a Artemios FC.

En los juegos en el Fomento, el dueño de casa se impuso 5-0 a Villeta FC, y de fondo, Deportivo Atenas se impuso 5-3 a Atlético La Merced.

* Puntuaciones. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

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Grupo A: Sportivo José Meza 20 puntos, Simón Bolívar 19, Cerro Corá 14, Artemios FC 10, 29 de Septiembre 10, San Antonio 5, Primor 1;

Grupo B: Atenas 19 puntos, Villeta FC 14, Fomento 12, 12 de Junio 12, Independiente 9, NSA 0.

Torneo de la C15

Simón Bolívar lidera la tabla en el cuadrangular final del torneo C15 de fútbol de salón cuya segunda fecha concluyó este fin de semana, en cancha de Fomento de Barrio Obrero.

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Los trinidenses ganaron en la primera fecha, iniciada el pasado lunes, imponiéndose 6-1 a Villeta FC, mientras Deportivo Atenas doblegó 5-3 a Artemios FC.

En los partidos de la segunda fecha, Bolívar le ganó 3-0 a Artemios FC y Villeta se impuso a 3-2 a Atenas.

* Puntuaciones y programación. Faltando una fecha Bolívar lidera con 4 puntos, Atenas 2, Villeta 2 y Artemios 0.

Este lunes concluirá el certamen con los partidos disputados, a partir de las 20:00, en cancha de Fomento de Barrio Obrero:

Villeta vs. Artemios FC

Simón Bolívar vs. Deportivo Atenas.

El mundial de esta categoría será en el mes próximo al Sur del país, por ello el especial interés en este torneo metropolitano.