Dani Vallejo recarga energía para el duelo con Tommy Paul

El viernes, Adolfo Daniel Vallejo debutó en el Masters 1000 de Cincinnati contra el francés Kyrian Jacquet, al que derrotó por 6-2 y 6-4 en la cancha 9.

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El sábado le tocó un rival más pesado, el monegasco Valentín Vacherot, decimoquinto sembrado, al que también despachó en dos mangas, 6-3 y 6-3, en la pista 8.

El duelo de este lunes entre Dani Vallejo y Tommy Paul aún no fue programado. La cartelera se elabora de acuerdo a los resultados que se vayan registrando en esta jornada dominical, en la que el ascendente deportista paraguayo tiene descanso, planificando su próxima presentación.

Vallejo y Paul se enfrentaron el pasado 1 de abril, en la ronda de 16 en Houston, sobre polvo de ladrillo, con victoria del estadounidense por 3-6, 6-4 y 6-4.

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El torneo de Cincinnati se desarrolla sobre la superficie de cemento (rápida), al aire libre.

El ganador del choque entre Dani y Tommy lidiará con el vencedor del choque entre el alemán Alexander Zverev, primer favorito, y el francés Terence Atmane. El candidato a pasar es obviamente Sascha, campeón de Roland Garros.

Paul tiene 29 años, ocupa el puesto 21 de la clasificación mundial, su mejor ránking fue 8 en junio de 2025 y registra la obtención de cinco títulos individuales de la ATP.

Vallejo tiene 22 años, se encuentra en el puesto 70 y su mejor escalafón fue 63, alcanzada el 20 de julio de esta temporada. En el ránking virtual, que varía constantemente de acuerdo a los marcadores, se encuentra en la 60ª colocación.