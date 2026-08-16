El italiano Fancellu gana la última etapa y el estadounidense August la ronda checa

Fancellu venció en los últimos metros de la subida final gracias a su mayor velocidad terminal por delante del propio August y del francés Nicolas Breuillard (TotalEnergies), tercero que había ganado unos metros respecto a un quinteto de corredores.

El estadounidense, de tan solo veinte años, se apuntó el triunfo en la Vuelta con siete segundos de ventaja sobre Fancellu y de 40 sobre el también italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), que en esta etapa final cedió once segundos.

El mejor español en la general final fue Jorge Gutiérrez, del Kern Pharma, a 1:46, mientras que Fernando Tercero (Polti VisitMalta) fue decimonoveno a 2:53, justo por delante de Mikel Landa (Soudal Quick-Step), vigésimo a 3:20, después de ceder también este domingo un minuto.