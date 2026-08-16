La selección femenina de México logra el bronce y el billete para Los Ángeles 2028

El cuadro mexicano, que tras superar in extremis a España en cuartos (27-26) había caído en semifinales ante Canadá (6-20), se hizo con el triunfo gracias a su superioridad en el primer tiempo (20-6), pese a sufrir al final por la reacción de sus rivales.

Tania Rincón lideró el pase con 100 yardas y Angelica Tait la recepción con 66 yardas en 7, mientras que Andy Martínez, Diana Flores, Emily Kemp, Angelica Tait y Yaritza Morales llegaron a la zona de anotación.

En cambio, la selección masculina mexicana, que perdió en semifinales ante Estados Unidos (40-42), no pudo hacerse con la tercera plaza al ceder ante Canadá por 26-34 en un partido que llegó igualado al descanso (20-20), con lo que tendrá que esperar a certificar el pase a los Juegos.