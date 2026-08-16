La selección masculina de Estados Unidos y la femenina de Canada, campeonas del mundo

Los estadounidenses, que al inicio de la competición rompieron ante Samoa una racha de catorce años sin perder y sufrieron en varios partidos de las eliminatorias, se llevaron el oro al superar a Italia por 46-26, con Darrell 'Housh' Doucette como mejor jugador, informó en un comunicado la Federación Internacional de este deporte.

En categoría femenina Canadá logró su tercer título mundial y el primero desde 2014 al imponerse a Estados Unidos, campeona del mundo en los últimos tres años, con una parada defensiva en el último segundo para imponerse por 27-20 en un emocionante partido en el que Sara Parker fue nombrada Jugadora Más Valiosa del torneo.

El equipo femenino de México y el masculino de Canadá consiguieron en Düsseldorf la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras ganar los partidos por la medalla de bronce contra Gran Bretaña (20-19) y México (34-26) respectivamente.

Estados Unidos, Italia y Canadá se han clasificado para la competición masculina de seis equipos en Los Ángeles 28, y en el torneo femenino, Canadá, Estados Unidos y México ya tienen su plaza asegurada. Los campeonatos continentales de la IFAF, previstos para 2027, determinarán qué 12 equipos masculinos y femeninos viajarán a Montreal y Canadá en 2028 para la Serie de Clasificación Olímpica, que decidirá las tres plazas restantes, añade la nota.