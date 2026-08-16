Marchand tiene margen para ampliar su programa

Poco importó que Marchand afrontase la cita sin estar totalmente recuperado de las molestias que sufrió a finales del pasado mes de junio en los aductores y que le han obligado a reducir a tan sólo dos pruebas individuales su concurso en estos campeonatos. La superestrella gala no dio opción a ningún rival.

Y eso que entre sus oponentes este domingo en el Centro Olímpico Acuático de la capital francesa figuraba, nada más y nada menos, que el vigente campeón olímpico y plusmarquista universal de la distancia, el alemán Lukas Martens.

Pero el nadador germano no ha llegado en su mejor momento de forma a la máxima cita continental y no pudo seguir en ningún momento, pese a colgarse finalmente la medalla de bronce, el ritmo de Léon Marchand.

Tampoco el húngaro Oliver Papai, que logró la plata tras tocar la pared 1.32 segundos después que Marchand, que se coronó nuevo campeón de Europa de los 400 libre con un crono de 3:43.14 minutos, que ni de lejos parece el tope del nadador francés.

De hecho, Léon Marchand tuvo fuerzas para conducir a Francia con un sensacional posta de mariposa a la medalla de bronce en una final de relevo 4x100 estilos en la que el potentísimo equipo ruso, que ha tenido un más que notable retorno a la máxima cita continental, se alzó con la victoria.

Pero Marchand no fue el único en brillar en una jornada final de los Europeos en la que el húngaro Hubert Kos logró encadenar su tercer título consecutivo de campeón continental de los 200 estilos.

Una prueba en la que, ausente Léon Marchand, el vigente campeón olímpico y mundial así como plusmarquista universal, el nadador magiar parecía tener el camino despejado hacia el primer escalón del podio.

Nada más lejos de la realidad, ya que el español Hugo González, campeón de Europa en 2021 en Budapest, hizo sufrir lo indecible en la posta final de crol a un Hubert Kos que, pese a firmar con un crono de 1:54.24 minutos la cuarta mejor marca de todos los tiempos, sólo pudo derrotar por 20 centésimas al español.

Mucho más holgada fue la victoria de la italiana Simon Quadarella en la final de los 400 libre, en la que la transalpina, que firmó un crono de 4:01.34 minutos, aventajó en algo más de un segundo a la alemana Isabel Gose, que debió conformarse con una nueva medalla de plata.

Un triunfo que permitió a Quadarella hacer pleno en las pruebas de fondo y de medio fondo en estos Europeos de París, tras imponerse en los 400, 800 y 1.500 libre siempre por delante de la germana Gose, que se marchó de la capital francesa con tres platas.

Más efectiva se mostró la lituana Ruta Meilutyte, que en la única prueba en que compitió en el Centro Olímpico Acuático de París, los 50 braza, se alzó con el triunfo con un tiempo de 29.93 segundos.

Algo nada sorprendente, ya que la lituana, vigente campeona del mundo y plusmarquista, universal, partía con el cartel de máxima favorita, pese a la presencia de nadadoras de la talla de la italiana Benedetta Pilato, que por tan sólo una centésima se vio relegada a la segunda plaza.

La misma diferencia, una centésima, por la que el griego Apostolos Christou logró revalidar el titulo de campeón de Europa de los 100 espalda que logró hace dos años en Belgrado tras imponerse con un tiempo de 52.27 segundos al campeón olímpico y plusmarquista mundial, el italiano Thomas Ceccon, plata con 52.28.