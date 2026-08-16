Rusia se corona campeona de Europa por equipos

El conjunto ruso ratificó su hegemonía a lo largo de las cuatro rotaciones para colgarse la medalla de oro por delante de Italia, plata con 161,769 puntos y de Francia, que completó el podio con el bronce al sumar 159,263.

El equipo vencedor basó su triunfo en la regularidad del trío formado por Anna Kalmykova, Angelina Melnikova y Liudmila Roshchina, quienes superaron los 42 puntos parciales en salto, paralelas y barra de equilibrios. Con la ventaja consolidada, Melnikova dosificó la dificultad en su ejercicio de suelo (13,333) para certificar el título continental.

Italia aseguró el subcampeonato gracias a la contundencia de Manila Esposito en barra (14,200) y suelo (13,533), así como al rendimiento en asimétricas de Elisa Iorio (14,333) y Giulia Perotti (14,166).

Francia se subió al tercer cajón del podio impulsada por la joven Elena Colas, sobresaliente en asimétricas (14,600) y barra (13,866), lo que permitió a las galas compensar el fallo inicial de Marine Prat en la barra de equilibrios (11,600).

Gran Bretaña terminó a las puertas de las medallas en cuarta posición (157,764), condicionada por un fallo de Ruby Evans en asimétricas pese al 14,166 de Alia Leat en barra.

Alemania fue quinta (156,664) con un sobresaliente ejercicio de Helen Kevric en paralelas (14,700), mientras que Países Bajos finalizó en sexta posición y cerró la clasificación Bélgica en el octavo lugar (147,829).