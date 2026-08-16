Scheffler gana en Memphis con 8 golpes de margen y sella su segunda victoria del año

Scheffler, que en total atesora 21 triunfos en el principal circuito -incluidos cuatro majors-, ganó en el TPC Southwind con 263 golpes totales (17 bajo par).

Acabó por delante del surcoreano Si Woo Kim, segundo a ocho golpes, y el también estadounidense Sam Burns y el sueco Alex Noren, que compartieron la tercera plaza a nueve impactos.

El siguiente torneo del playoff de la FedEx Cup es el BMW Championship, que se juega de jueves a domingo en el Bellerive Country Club de Town and Country, Misuri.