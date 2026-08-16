Varfolomeev, Onofriichuk y Nikolova se reparten los oros individuales en las finales

La competición individual comenzó con la final de aro, en la que la ucraniana Taisiia Onofriichuk conquistó la medalla de oro con una puntuación de 30,700. Al compás de 'Thriller' de Michael Jackson, la gimnasta, de 17 años, ejecutó un ejercicio de gran precisión y expresividad artística.

La medalla de plata fue para la italiana Sofia Raffaeli (30,500), que completó un ejercicio impecable tras sus dudas en los días previos, mientras que Varfolomeev aseguró el bronce (30,400) tras simplificar un riesgo final para evitar penalizaciones.

La israelí Daniela Munits concluyó cuarta (30,050) y la uzbeka Takhmina Ikromova, quinta (30,000) en una final marcada por los fallos de Nikolova (séptima con 28,050) y de la rusa, bajo bandera neutral, Mariia Borisova, que fue octava con 26,100 tras una salida del tapiz.

En el ejercicio de pelota, Varfolomeev se colgó el oro con una nota de 30,350 puntos gracias a una ejecución limpia y de máxima solvencia técnica ante su público.

El podio lo completaron las gimnastas rusas Sofiia Ilteriakova (plata con 29,800) y Mariia Borisova (bronce con 29,150). La italiana Tara Dragas finalizó cuarta (28,800) y su compatriota Raffaeli quinta (28,450), en una final en la que la chipriota Vera Tugolukova (26,750), la china Zilu Wang (24,400) y la bielorrusa Alina Harnasko (24,350) quedaron rezagadas tras sufrir caídas de aparato.

La final de mazas deparó un ajustado duelo que coronó a Stiliana Nikolova con 30,150 puntos. La búlgara firmó una rutina dinámica y de alto ritmo que le permitió superar por una décima a Onofriichuk, plata con 30,050 puntos al ritmo de 'Everybody Dance Now', y a Borisova, bronce con idéntica puntuación de 30,050 tras aplicarse el criterio de desempate técnico.

La estadounidense Rin Keys se quedó a las puertas de las medallas en cuarta posición (29,800), por delante de la kazaja Akmaral Yerekesheva (29,400) e Ilteriakova (29,300), lastrada por una caída.

Varfolomeev culminó su recital mundialista adjudicándose el oro en la final de cinta con 30,500 puntos. La germana se adelantó por media décima a Nikolova (plata con 30,450), mientras que Borisova se colgó su tercer bronce individual del día con 29,900 puntos, empatada en nota con Ilteriakova (cuarta).

La estadounidense Megan Chu fue quinta (29,050), seguida de Harnasko (28,550), la china Qi Wang (28,500) y la kazaja Yerekesheva (27,350).

Con estos resultados, Varfolomeev cerró los campeonatos como la gran triunfadora del cuadro individual al proclamarse campeona del concurso completo (All-Around) y sumar dos oros (pelota y cinta) y un bronce (aro) en las finales por aparatos.