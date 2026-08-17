Amaranto y King Talent se quedan con los homenajes a Asunción, en el turf

Amaranto fue el mejor fondista en el Premio Especial “Fundación de Asunción”, mientras King Talent ganó el “15 de Agosto”. Además se corrieron otras cuatro sueltas del turf en el hipódromo de Asunción.

Lea más: Clásicos Antonio Coscia Campos

En la carrera larga, el “Fundación” sobre 2.000 metros, Amaranto vio la colorada recorriendo la distancia en 2′15″69, al mando del jockey Juan Román.

Al caer el telón, en el Premio Especial “15 de Agosto”, King Talent recorrió los 1.200 metros castigado por Santiago Cabrera, en un tiempo de 1′15″55.

Al arrancar la Reunión N° 18 del Jockey Club, Qué Fantasía llevó alegría a los muchachos de Bombines, en el lote del Handicap Inferior Hembras, conducida por Juan Figueredo, recorriendo el kilómetro en 1′04″15.

A continuación, Maylinder del stud Don Honorio fue mas veloz aún en las 10 cuadras del óvalo, para marcar 1′03″84 con la fusta de Marco Meza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nene Malo le dio doblete a Don Honorio y a Marco Meza, ganando la suelta de 1.100 metros en 1′09″54.

Finalmente, sobre igual distancia, Tri Legal de la caballeriza Kika permitió doblete a Juan Figueredo, parando cronos en 1′09″38.