Polideportivo
17 de agosto de 2026 a la - 20:19

Amaranto y King Talent se quedan con los homenajes a Asunción, en el turf

El jockey Juan Román, los propietarios de Amaranto Víctor Florentín y Víctor Ivo Ubaldi, y el entrenador Francisco Rotela, con sus trofeos en el "Fundación de Asunción".
El jockey Juan Román, los propietarios de Amaranto Víctor Florentín y Víctor Ivo Ubaldi, y el entrenador Francisco Rotela, con sus trofeos en el "Fundación de Asunción".

Los pingos Amaranto del stud 22 de Septiembre y King Talent del J.C. ganaron los clásicos conmemorativos a la Fundación de Asunción, disputados el domingo en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Amaranto fue el mejor fondista en el Premio Especial “Fundación de Asunción”, mientras King Talent ganó el “15 de Agosto”. Además se corrieron otras cuatro sueltas del turf en el hipódromo de Asunción.

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En la carrera larga, el “Fundación” sobre 2.000 metros, Amaranto vio la colorada recorriendo la distancia en 2′15″69, al mando del jockey Juan Román.

Al caer el telón, en el Premio Especial “15 de Agosto”, King Talent recorrió los 1.200 metros castigado por Santiago Cabrera, en un tiempo de 1′15″55.

César Paredes coach, Santiago Cabrera jockey y Juan Carlos Aveiro propietario de King Talent, en el premio "15 de Agosto".
César Paredes coach, Santiago Cabrera jockey y Juan Carlos Aveiro propietario de King Talent, en el premio "15 de Agosto".

Al arrancar la Reunión N° 18 del Jockey Club, Qué Fantasía llevó alegría a los muchachos de Bombines, en el lote del Handicap Inferior Hembras, conducida por Juan Figueredo, recorriendo el kilómetro en 1′04″15.

A continuación, Maylinder del stud Don Honorio fue mas veloz aún en las 10 cuadras del óvalo, para marcar 1′03″84 con la fusta de Marco Meza.

Nene Malo le dio doblete a Don Honorio y a Marco Meza, ganando la suelta de 1.100 metros en 1′09″54.

Finalmente, sobre igual distancia, Tri Legal de la caballeriza Kika permitió doblete a Juan Figueredo, parando cronos en 1′09″38.