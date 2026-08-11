Los clásicos “Antonio Coscia Campos” del turf para la caballeriza 8 Años

Este domingo se cumplió la reunión N° 18 donde resaltaban los premios en homenaje al ex presidente del Jockey Club del Paraguay Antonio Coscia Campos y ambos clásicos del turf fueron para la caballeriza 8 Años, por medio de sus pura sangre Big Mac y Show Emotion, entrenados por Albino Cáceres.

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Los clásicos se disputaron sobre la distancia de 1.400 metros, en sendos premios para machos y hembras.

El invicto en tres presentaciones Big Mac “saboreó” la copa en el lote de potrillos, conducido por Marco Meza y marcando en el cronómetro 1′29″96.

A continuación, entre “damas”, Show Emotion le dio el hat-trick a Alcides Coronel, dejando el reloj en 1′30″60.

En la primera carrera se impuso Guapo del stud J.C. con la fusta de Alcides Coronel, estableciendo 1′03″05 para el kilómetro.

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Once Again del stud 22 de Septiembre ganó en el handicap superior hembras, exigida por Juan Román, en un tiempo de 1′08″42 para las 11 cuadras de carrera.

Doblete para el experimentado jockey Alcides Coronel y para la caballeriza J.C. con el triunfo de Macho Furioso que registró en cronos 1′01″90 para los 1.000 metros de carrera.

Lo mejor en finales quedó reservado para el broche de oro de la reunión, con la “puesta” entre pingos de Don Rubí. Cildo manejado por Juan Román y Great Surprise a las órdenes de Javier Portillo, llegaron en la misma línea para el candente final, marcando 1′18″63 en la suelta sobre 1.200 metros.