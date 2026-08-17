El colombiano Jhon Lucumí ficha por el Juventus procedente del Bolonia

El defensa, de 27 años, jugó en la entidad 'rossoblu' las últimas cuatro temporadas, y disputó 152 partidos.

Lucumí también debutó con el Bolonia en la Liga de Campeones, competición en la que marcó uno de sus dos goles con el conjunto italiano.

Formado en las categorías inferiores del Deportivo Cali, el central colombiano debutó como profesional con 17 años.

En 2018 fichó por el Genk belga, donde se consolidó como titular y destacó como uno de los defensas más importantes de la liga.

Lucumí llegó a Italia en 2022 para incorporarse al Bolonia y ahora se pondrá a las órdenes de Luciano Spalleti en el conjunto 'bianconero', que disputará esta temporada la Liga Europa tras quedar la pasada campaña en sexta posición.

"El Juventus está fichando a un jugador en el mejor momento de su carrera, preparado para contribuir de inmediato al equipo de cara a la temporada 2026/27", concluyó el comunicado de la 'Vecchia Signora'.