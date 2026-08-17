Paraguay suma cuatro medallas en los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas

La jornada tuvo como principal protagonista a Maxi Cardozo, quien se consagró campeón sudamericano y conquistó la medalla de oro para Paraguay.

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También subieron al podio Fernanda Denis, con la medalla de plata, y las patinadoras Cessia González y Victoria Fernández, quienes obtuvieron sendas preseas de bronce.

González alcanzó el tercer lugar en la modalidad Solo Dance – Junior Ladies de Patinaje Artístico, mientras que Fernández completó la cosecha paraguaya con otra medalla de bronce.

Los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas, organizados por la Confederación Sudamericana de Patinaje, se disputan del 10 al 23 de agosto y reúnen a atletas de distintas disciplinas del patinaje.

Para los representantes paraguayos, el certamen también constituye una importante preparación de cara a los World Skate Games Asunción 2026, que tendrán a nuestro país como sede en los próximos meses.