Lunes 17 de agosto de 2026

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, número 3 mundial y primer cabeza de serie del Masters 1.000 de Cincinnati, se enfrenta en tercera ronda al francés Terence Atmane, 45 del mundo, en una jornada cque depara también los enfrentamientos entre el español Rafa Jódar, duodécimo cabeza de serie, y el chileno Alejandro Tabilo y el del argentino Thiago Agustín Tirante frente al también español Martin Landaluce.

A Coruña. El nuevo Elche del argentino Martín Anselmi es este lunes el invitado del reencuentro con la máxima categoría del fútbol español del Deportivo, uno de los nueve clubes españoles que a lo largo de su historia ha sido campeón de Primera División y que regresa 3.011 días y 8 años después de su último descenso.

Buenos Aires/Bogotá/Santiago de Chile. Previas de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores: Independiente Rivadavia (BRA)-Fluminense (BRA) y Universidad Católica (CHI)-Estudiantes de La Plata (ARG), mientras que en Ibagué se jugará el partido de ida de la misma fase entre Deportes Tolima (COL) e Independiente del Valle (ECU), aplazado en su día por el terremoto que azotó Colombia.

Asunción/Sao Paulo. Últimas informaciones de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se jugarán al martes: Recoleta (PAR)-Boca Juniors (ARG) y São Paulo (BRA)-Bolívar (BOL).

Redacción deportes. La primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo del mítico Valentino Rossi cumple 30 años este martes, 18 de agosto, en un deporte del que se convirtió en una de sus grandes referencias y que, aún hoy, vibra con el recuerdo de sus triunfos y celebraciones durante sus 26 temporadas en activo. Por Juan Antonio Lladós.

- Análisis de los Campeonatos de Europa de atletismo disputados en Birmingham (Reino Unido).

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Deportivo-Elche (19.00 GMT).

- Portugal. 2ª jornada: Casa Pia-Benfica (19.15 GMT).

- Concluye la quinta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Estudiantes de Río Cuarto-Atlético Tucumán, Lanús-Independiente, Vélez Sarsfield-Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza-Talleres.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Previa del partido de ida de octavos aplazado por el terremoto que azotó en Colombia: Deportes Tolima-Independiente del Valle y de los de vuelta Independiente-Rivadavia-Fluminense y Universidad Católica-Estudiantes La Plata.

- Copa Sudamericana. Octavos. Vuelta. Previas de los partidos Recoleta-Boca Juniors y Sao Paulo Bolivar

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): Chile-Japón, Alemania-Argentina, del femenino

- La primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo del legendario piloto italiano Valentino Rossi cumple 30 años este martes, 18 de agosto. Por Juan Antonio Lladós.

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes