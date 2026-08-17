Scheffler extiende su ventaja tras arrasar en el Fedex St. Jude Championship

Scheffler, que ganó su segundo torneo de la temporada, acumula 17.69 puntos de media, mientras que McIlroy, que solamente pudo acabar en el puesto 66 en Memphis, le sigue con 8.76 y el tercero, el también norteamericano Cameron Young, tiene 7.97.

Asimismo, el inglés Tommy Fleetwood (5.57) arrebata el quinto puesto al estadounidense Russel Henley (5.57) y Sam Burns (5.43), tercero este domingo, irrumpe en el 'top 10' y se instala en el séptimo puesto, con lo que sale de dicha zona Collin Morikawa.

El chileno Joaquín Niemann, que el próximo fin de semana jugará en Indianápolis el último torneo del curso del LIV, desciende un puesto, al 43, y el colombiano Nicolás Echavarría, duodécimo en el Fedex St. Jude, se mantiene en el 56.