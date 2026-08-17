Se consagraron los mejores de la séptima fecha del Circuito Nacional de Golf

El certamen golfístico se desarrolló en los links de Surubi’i, en tres rondas para las principales categorías, con la consagración de James Yoon en Scratch, Lucas Martínez en Juvenil, Máximo Oviedo en Pre Juvenil, mientras en el lote de damas Fiorella Speranza dominó en Scratch y Juvenil, y Helena Oviedo en Pre Juvenil.

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En la principal categoría Caballeros Scratch se impuso James Yoon por apenas un golpe 214 (-2) al juvenil Lucas Martínez (215) y Christian Storm 224.

Con ese extraordinario resultado, Lucas Martínez subió a lo alto de la categoría Juvenil con 215 impactos (-1), seguido de lejos por Miguel Ayala (226) y Kurt Shehsner (228) completando el podio.

Excelente el momento por el que atraviesa Lucas, muy propicio para incentivar su participación para la cita internacional en la Copa Los Andes 2026, en Lima Perú.

En Caballeros Pre Juvenil ganó Máximo Oviedo con 231 golpes, seguido por Kenzo Takahashi 234 y César Castro 239.

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En Damas Scratch y Juvenil fue la mejor Fiorella Speranza con 235 golpes, Alexia Segalés 237 y Helena Oviedo 241.

En Pre Juvenil, Helena Oviedo fue la campeona con 241 impactos, Sofía mendoza 242 y Luana Biccari 250.

También se disputaron las categorías formativas del golf, con gran participación de los menores.