181 kilómetros de resistencia para conquistar el Ulala Backyard Ultra

Álvarez completó 27 vueltas de 6,706 kilómetros, superando en la definición al paraguayo Tobías Zañón, quien resistió durante 26 horas y recorrió 174 kilómetros. La competencia reunió a cerca de 300 corredores de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

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A diferencia de las carreras convencionales, el Backyard Ultra plantea un desafío particular: los participantes deben completar una vuelta de 6,706 kilómetros dentro de cada hora. Una vez cumplidos los 60 minutos, todos los corredores que lograron completar el circuito vuelven a partir. El proceso se repite hasta que queda un solo atleta en competencia.

En esta edición, Álvarez consiguió sostener el ritmo durante más de un día completo para quedarse con la victoria, mientras que Zañón protagonizó una destacada actuación y fue el mejor paraguayo clasificado.

Para Patricia Ascarza, organizadora del evento, alcanzar cerca de 300 participantes representa una señal del crecimiento de la disciplina en el país.

“Llegar a los 300 corredores demuestra que el Backyard Ultra ya tiene una comunidad sólida en Paraguay y que cada vez más atletas buscan desafiar sus propios límites”.

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La edición 2026 tuvo además un atractivo especial para los corredores nacionales, ya que sirvió como referencia para la conformación del equipo paraguayo que participará en el Campeonato Mundial de Backyard Ultra por equipos, previsto para octubre y con representantes de 86 países.

El evento también generó movimiento turístico en San Bernardino, con la llegada de corredores, familiares y equipos de apoyo provenientes de diferentes puntos del país y del exterior.

El récord paraguayo sigue vigente: Álvarez no pudo superar la marca nacional de Christian Aranda, quien en una edición anterior completó 28 vueltas, equivalentes a aproximadamente 188 kilómetros y 28 horas de carrera.

En el Backyard Ultra no gana necesariamente el más rápido. Gana quien consigue resistir una vuelta más que todos los demás. Esta vez, esa resistencia tuvo nombre y apellido: Leonardo Álvarez, campeón después de 27 horas y 181 kilómetros.