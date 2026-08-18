Polideportivo
18 de agosto de 2026 a la - 17:25

Circuito Nacional de Vóley Playa tuvo una nueva jornada en la SND

El podio de la Categoría A2 femenino en una nueva etapa del Circuito Nacional de vóley playa en la SND.
El podio de la Categoría A2 femenino en una nueva etapa del Circuito Nacional de vóley playa en la SND.

El Circuito Nacional de Vóley Playa celebró una nueva edición en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), con la participación de duplas en las categorías A2 y U17, tanto en femenino como en masculino.

Por ABC Color

La jornada reunió a jóvenes exponentes de la disciplina, quienes protagonizaron una intensa competencia en busca de los primeros lugares del certamen.

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En A2 Femenino, la dupla conformada por Sofía Martínez y Cecilia Melgarejo se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Ana Paula Argüello y Agustina Velásquez, mientras que Estefanía Gómez y Clara Torres completaron el podio.

En A2 Masculino, el título quedó en manos de Matías Yegros y Maximiliano Pérez. La segunda posición fue para Martín Vergara y Félix Benítez, y el tercer puesto correspondió a Igor Franchi e Ivo Rodas.

Por su parte, en la categoría U17 Femenino, Clara Torres y Arely Herrera se consagraron campeonas. Sofía Martínez y Agustina Velásquez terminaron en el segundo lugar, mientras que Estefanía Gómez y Victoria Samudio ocuparon la tercera posición.

Finalmente, en U17 Masculino, la dupla integrada por Lautaro Nitshe y Bautista Lezcano conquistó el primer lugar. Bruno Díaz y Edgar Brizuela fueron segundos, y Agustín Lopes y Danilo Ferreira completaron el podio.

El Circuito Nacional continúa así con su calendario de competencias, brindando un espacio de desarrollo y competencia para las nuevas generaciones del vóley playa paraguayo.