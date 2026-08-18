Circuito Nacional de Vóley Playa tuvo una nueva jornada en la SND

La jornada reunió a jóvenes exponentes de la disciplina, quienes protagonizaron una intensa competencia en busca de los primeros lugares del certamen.

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En A2 Femenino, la dupla conformada por Sofía Martínez y Cecilia Melgarejo se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Ana Paula Argüello y Agustina Velásquez, mientras que Estefanía Gómez y Clara Torres completaron el podio.

En A2 Masculino, el título quedó en manos de Matías Yegros y Maximiliano Pérez. La segunda posición fue para Martín Vergara y Félix Benítez, y el tercer puesto correspondió a Igor Franchi e Ivo Rodas.

Por su parte, en la categoría U17 Femenino, Clara Torres y Arely Herrera se consagraron campeonas. Sofía Martínez y Agustina Velásquez terminaron en el segundo lugar, mientras que Estefanía Gómez y Victoria Samudio ocuparon la tercera posición.

Finalmente, en U17 Masculino, la dupla integrada por Lautaro Nitshe y Bautista Lezcano conquistó el primer lugar. Bruno Díaz y Edgar Brizuela fueron segundos, y Agustín Lopes y Danilo Ferreira completaron el podio.

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El Circuito Nacional continúa así con su calendario de competencias, brindando un espacio de desarrollo y competencia para las nuevas generaciones del vóley playa paraguayo.