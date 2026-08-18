Excelente performance del Deportivo SYC en Torneo de Natación del CIT

Una gran cosecha de laureles obtuvo el Deportivo SYC, conquistando el vicecampeonato absoluto en el Torneo Internacional de Natación 45° Aniversario del Club Internacional del Tenis.

Las preseas fueron de oro para la Súper Posta Masculina, plata en Femenino y plata para el Máster.

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El torneo se realizó durante tres días intensos, con elevado nivel de nadadores con bandera nacional e internacional y fiscalización de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA).

Históricos logros

Las postas del Deportivo SYC accedieron al podio adjudicándose el primer puesto en la rama masculina y segundo en femenino:

Súper Posta Masculina: Klaus Eisenkolbl, Sebastián Escurra, Santo Bibolini y Camilo Villalba.

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Súper Posta Femenina: Florencia Vázquez, Virginia Castillo, Sophia Martínez y Alejandra Spaini.

La súper posta consistía en integrar 1 menor, 1 Infantil A, 1 Infantil B y 1 Juvenil Mayores.

El nadador Sebastián Escurra logró mejor marca técnica en los 50 metros Estilo Libre de la categoría Infantil A, con un crono de 28″17.

Los Masters del SYC consiguieron un histórico vicecampeonato para la entidad, a través de los nadadores: Sonia Centurión, Carlos Casati, Iván Demestri, José Paredes, Germán Alvarenga, Paulo Peña y Rodney Mendoza, quienes inscribieron sus nombres plateados junto a sus entrenadoras Pamela Molinero y Ximena Paredes, responsables de la preparación y rendimiento de los mismos.