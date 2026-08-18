Evanilsom recibe reconocimiento por su trayectoria en las artes marciales

El reconocido peleador paraguayo Jeová Evanilsom recibió un reconocimiento por su carrera en el mundo de las artes marciales.

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El homenaje llegó de parte de la entidad que Fighters Tournament, donde el experimentado atleta fue reconocido por su dilatada trayectoria, dedicación y contribución al mundo de las artes marciales.

Acerca del testimonio recibido el pasado 15 de agosto, la organización ha señalado que esto representa “una celebración a una historia construida dentro y fuera de los rings, consolidando su nombre como un gran referente de los deportes de combate de la frontera”.

El acto se llevó a cabo en la ciudad de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, ya que Evanilsom ha realizado numerosas presentaciones en Brasil, donde ha llevado con orgullo la bandera paraguaya, para dejarla ondear en lo mas alto.

La carrera del maestro cuenta un sin fin de combates a lo largo de su carrera internacional, con más de 80 combates de Muay Thai, 50 de Kickboxing y varias peleas de MMA, superando los 130 combates en su trayectoria deportiva.

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Entre sus principales conquistas internacionales se destacan títulos obtenidos en el NAGA, en Estados Unidos; Corea del Sur; Tailandia, en el tradicional Lumpinee; y el título del Demolition Fight 2025, conquistado en Campo Grande, Brasil.

Además de su carrera como competidor, Jeová Evanilsom se dedica a la formación de nuevas generaciones de atletas, llevando adelante un trabajo basado en disciplina, respeto y valores marciales.