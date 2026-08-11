Jeová Evanilsom agenda el Prime Fight Championship para setiembre

El conocido atleta pedrojuanino Jeová Evanilsom tiene en agenda un nuevo desafío para combatir en el Prime Fight Championship de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el Estado de Mato Grosso, Brasil, el sábado 19 de setiembre próximo.

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La pelea será en Barra do Garças, y el atleta subirá al octógono representando al Coliseu Charles do Bronx, pero levantando siempre la bandera paraguaya como en cada una de sus incursiones en el mundo de los combates.

El rival de Jeová será el brasileño Jobson Silva, en la categoría de 70 kilos, sosteniendo un duelo de artes marciales mixtas.

En la velada preparada en el Gimnasio Arnaldo Martins de la ciudad matogrosense se vivirán combates de MMA, Muay Thai, Boxeo y Submisión, con la presencia de renombradas figuras mundiales de UFC como Charles Do Bronxs, Marcos Rogério, entre otros.

Evanilsom es campeón en diversas disciplinas deportivas de combate, como el Naga 2006 EE.UU., Sur Corea 2007, Lupine Tailandia 2008, el Demolition Fight EE.UU 2025, entre otros títulos en su extenso palmarés.

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El tenaz peleador ha combatido en mas de 80 justas de Muay Thai, 50 de kickboxing y varias en MMA, por citar parte de su currículum.