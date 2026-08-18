Unión de Rugby del Paraguay presenta acciones mirando un horizonte de excelencia

La dirigencia del rugby paraguayo camina hacia la mejora progresiva, fortaleciendo lo realizado y buscando alternativas para seguir creciendo en esta disciplina.

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En ese sentido ha realizado la presentación de la Academia Deportiva Yacaré XV, alianzas estratégicas y la inauguración del Gimnasio “General José Eduvigis Díaz”.

Academia Deportiva Yacaré XV

En el evento realizado en la entidad matriz del rugby se lanzó la Academia Deportiva Yacaré XV,

La creación de la academia destinada a jugadores de 19 años en adelante es para que los atletas puedan recibir una formación integral e incorporarse a la franquicia profesional Yacaré XV y a la Selección Paraguaya. La misma seguirá con los programas de Alto Rendimiento de la URP.

Gabriel Sucharkiewicz es el CEO de Yacaré XV, franquicia paraguaya que compite desde 2020 en el Super Rugby Américas, antes denominada Superliga Americana de Rugby.

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En el evento de lanzamiento estuvieron Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay; Marcelo Calandra, presidente de Sudamérica Rugby; y Daniel Hourcade, gerente de Alto Rendimiento de World Rugby.

Alianzas para la mejora continua y fixture

En cuanto a las alianzas, se presentó el importante apoyo que dará Darwin Sports, agencia de marketing deportivo que trabajará en la identificación, desarrollo y potenciación de los activos comerciales e institucionales de la Unión de Rugby del Paraguay y de Yacaré XV.

También se anunció el acuerdo con Flow Personal que tendrá a su cargo la transmisión en vivo de los partidos del Torneo Oficial, convirtiéndose en una herramienta importante dentro de la estrategia de difusión y promoción del rugby paraguayo.

Se presentaron las competencias oficiales, equipos, divisiones y fixture del Torneo Clausura, que ya comenzó el pasado 1 de agosto.

Por primera vez se disputará la Final de Honor entre CURDA y San José, clubes paraguayos que desde 2023 también participan activamente del Torneo Regional del Nordeste Argentino, final que se realizará en la jornada de las finales del Torneo Oficial.

Gimnasio para los atletas

El broche de oro fue la inauguración del gimnasio “General José Eduvigis Díaz”, encabezada por el presidente de la Unión de Rugby del Paraguay, Gustavo Borgognon, con la presencia del Vicepresidente del Comité Olímpico Paraguayo, Julio Ferrari.

El gym está en el predio del Estadio Héroes de Curupayty y fue equipado para brindar a los jugadores mejores condiciones para la preparación física, permitiendo desarrollar entrenamientos de manera más eficiente, profesional e integral.

Precisamente al nombre del estadio se asocia la denominación del gimnasio: General José Eduvigis Díaz, máximo héroe de la Batalla de Curupayty.