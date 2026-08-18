Personal y Munich patrocinan a la Unión de Rugby del Paraguay

En este marco, la institución presentó la Academia Deportiva Yacare XV, destinada a jugadores desde los 19 años y orientada a desarrollar talentos que puedan integrar tanto la franquicia paraguaya como la Selección Mayor. La iniciativa incorpora a atletas que forman parte de los programas de Alto Rendimiento de la URP y que vienen trabajando de manera sostenida desde hace seis años.

La presentación contó con la participación de referentes del rugby nacional e internacional y se suma a otras acciones impulsadas por la URP para consolidar el desarrollo profesional de sus deportistas. Entre ellas se encuentra la alianza con Darwin Sports, agencia especializada en marketing deportivo, que apunta a identificar, desarrollar y potenciar los activos de la Unión y de Yacare XV, generando nuevas oportunidades de vinculación con marcas y fortaleciendo su posicionamiento.

Asimismo, la URP anunció su alianza con Flow para la transmisión en vivo de los partidos, ampliando el alcance de las competencias y acercando el rugby a nuevas audiencias.

Otro de los avances destacados fue la inauguración del gimnasio “General José Eduvigis Díaz”, ubicado en el predio del Estadio Héroes de Curupayty. El nuevo espacio cuenta con equipamiento destinado a optimizar la preparación física y el rendimiento de los atletas.

En este proceso de crecimiento institucional, Personal y Munich se suman como aliados de la URP.