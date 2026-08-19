Isaac del Toro empieza dominando en Alemania desde el prólogo

El mexicano, campeón nacional contrarreloj, recorrió la breve distancia del prólogo, eminentemente llano, a una velocidad media de 49,66 kilómetros por hora. Del Toro dejó clara su apuesta por la prueba desde el primer momento, en un recorrido que se prestaba a un mejor rendimiento por parte de especialistas puros contra el reloj.

El segundo puesto fue para el velocista Paul Magnier (Soudal Quick-Step), que fue un segundo más lento que el mexicano, a una velocidad media de 49,21 kilómetros por hora. El francés acumula esta temporada tres victorias de etapa en el Giro de Italia y su reciente triunfo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

Su compañero de equipo Laurenz Rex ocupó el tercer escalón del podio con un crono de 3 minutos y 13 segundos, a una media de 48,36 kilómetros por hora.

La Vuelta a Alemania se disputa entre este miércoles y el domingo 23 de agosto. Las cuatro etapas restantes tienen un recorrido más favorable a escaladores.

La primera etapa, prevista para este jueves, incluye 215,3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con dos cotas puntuables de menos de 3 kilómetros cada una, pero con pendiente media por encima del 5 %.