Pegula abre los cuartos de Cincinnati con triunfo ante Anisimova

Jessica Pegula, #3 mundial, sacó el primer boleto a las semifinales con un peleado triunfo ante Amanda Anisimova (10º) por 6-4, 2-6 y 7-6 (7/4), en dos horas y 15 minutos de juego.

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La jugadora de Búfalo, de 32 años, prevaleció en un partido en el que ambas tuvieron graves problemas para defender sus saques, con hasta nueve breaks.

Pegula se quedó con el primer set en poco más de media hora, pero tuvo que retirarse al vestuario para recibir atención médica al inicio de la segunda manga.

Anisimova igualó el marcador pero su flojo arranque del set decisivo permitió que Pegula le quebrara dos veces seguidas su servicio. Aún así, la vigente subcampeona del Abierto de Estados Unidos se rehízo forzando el tiebreak final, que dominaba por 4-3 hasta que Pegula encadenó los últimos cinco puntos seguidos.

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Primer puesto en juego

Con este triunfo Pegula agranda a 6-0 su impecable registro personal frente a Anisimova, doble finalista de torneos de Grand Slam.

Subcampeona de Cincinnati en 2024, Pegula pugnará en semifinales contra la ganadora del choque del jueves entre la kazaja Elena Rybakina, #2 mundial, y la polaca Iga Swiatek.

Este juego, que debe abrir la sesión nocturna a las 19H00 locales (23H00 GMT) , será una reedición de la final del WTA 1000 de Toronto de la semana pasada, en la que se impuso Swiatek.

Además de la revancha ante la polaca, para Rybakina también estará en juego su caza de la primera posición del ranking mundial que ostenta Aryna Sabalenka.

Después de que la bielorrusa cayera inesperadamente en octavos, Rybakina puede desbancarla del trono si avanza hasta la final de Cincinnati.

En los otros cruces de cuartos femeninos, que se disputarán el viernes, las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys chocarán ante la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Sara Bejlek, respectivamente.

Argentino Tirante ante Fils

En la rama masculina, de nivel Masters 1000, el título está todavía más abierto después de las salidas de Alexander Zverev y Novak Djokovic.

El alemán y el serbio eran los grandes favoritos ante las bajas por lesión de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quien este jueves confirmó su regreso a las pistas para defender el título en el Abierto de Estados Unidos a partir del 30 de agosto.

El estadounidense Taylor Fritz, número nueve mundial, quedó como el jugador mejor sembrado en los cuartos de Cincinnati y el único que posee un trofeo Masters 1000 en su palmarés.

El argentino Thiago Tirante, que ocupa el puesto 50 de la ATP, se hizo con un inesperado lugar en cuartos tras tumbar a Djokovic y a otras figuras como el checo Jakub Mensik.

El tenista de La Plata, de 25 años, es el único argentino en activo que ha alcanzado unos cuartos de nivel Masters 1000 junto a Francisco Cerúndolo y tratará de ser el primero en pisar semifinales de Cincinnati desde Juan Martín del Potro en 2013.

Para ello, este ex #1 mundial junior deberá superar en la noche del jueves al francés Arthur Fils, quien ocupa el puesto 21 de la ATP.

Anteriormente, el estadounidense Tommy Paul enfrentaba al italiano Flavio Cobolli en el primer choque de cuartos.

El viernes Fritz se medirá con su compatriota Brandon Nakashima y el también estadounidense Frances Tiafoe lo hará contra el italiano Lorenzo Musetti.