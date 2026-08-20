Roglic: "Tras el accidente lo más difícil fue ponerme los calcetines"

El dolor provocado por un hematoma en la pierna derecha fue tan intenso "que hace tan solo 10 o 14 días no podía hacer nada. Incluso ponerme los calcetines estas últimas tres semanas ha sido lo más difícil", señaló.

En los últimos días "la situación ha mejorado con relativa rapidez y me puedo plantear correr la Vuelta", añadió.

Sin embargo, dado el duro golpe que sufrió, su estado físico sigue siendo una incógnita y será muy difícil calcular si podrá aspirar a estar entre los mejores en la clasificación general antes de que la carrera llegue a las etapas más duras.

En 2021, 2022 y 2024, Roglic logró regresar a la lucha por la clasificación general de la Vuelta tras una grave caída en verano y ganar. "Esta vez las cosas fueron tan mal que ha sido difícil mantener el optimismo", dijo.

"Cuando el coche me golpeó, al principio pensé que no era para tanto, la velocidad era lentísima, y ​​me caí de lado y de culo. Por suerte", bromeó. "Mi gran culo me salvó", apostilló.

Roglic detalló que días después del accidente le salió " un hematoma enorme" y no pudo "hacer casi nada durante al menos tres semanas".

"Lo más difícil de estas tres semanas fue ponerme los calcetines. Por suerte, al final pude empezar a moverme. Todavía no puedo tumbarme sobre el lado derecho, pero me siento lo suficientemente bien como para montar en bici y venir aquí para empezar la Vuelta", afirmó.