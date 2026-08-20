Ronaldinho, en su presentación con el Ravenna: “Ganar, es lo que he venido a hacer”

“Ilusionar y entusiasmar a los otros futbolistas para hacer una temporada espectacular, ganar si es posible, es esto lo que he venido a hacer aquí”, afirmó el brasileño en italiano ante los medios locales presentes en la ciudad del norte del país.

El exjugador, de 46 años, aterrizó durante la jornada en el aeropuerto de Forlì, en Emilia-Romaña, para participar en los actos de presentación organizados por el Ravenna con motivo del inicio de la nueva temporada.

Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005 y campeón del mundo con Brasil en 2002, anunció el pasado junio su regreso al fútbol profesional de la mano del Ravenna, equipo de la tercera categoría profesional italiana.

El fichaje responde principalmente a una estrategia comercial del club, aunque está previsto que el brasileño dispute al menos un partido oficial durante la temporada. El Ravenna todavía no ha anunciado cuándo se producirá su debut.

El jugador mantiene una estrecha relación con el presidente del club, Ignazio Cipriani, empresario italiano y miembro de la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani.

En su presentación oficial, celebrada hace casi dos meses en Miami (Estados Unidos), Ronaldinho ya explicó que su regreso al fútbol está relacionado con la felicidad que siempre le ha producido el balón.

“El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, dijo entonces.

El Ravenna busca con la llegada del brasileño aumentar su proyección internacional y reforzar su imagen de marca.