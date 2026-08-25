Dani Vallejo se despide de Winston-Salem y apunta al US Open

Dani Vallejo debutó el domingo en Winston-Salem (Estados Unidos) contra el español Pablo Carreño Busta, al que derrotó por 6-4, 3-0 y abandono por lesión.

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Las expectativas del paraguayo por superar una nueva instancia se cimentaba con el antecedente de este año en Bastad, el torneo sueco en el que Vallejo había derrotado a Botic van de Zandschulp por 4-6, 6-3 y 7-6 (4).

Sin embargo, el europeo de 30 años se tomó la revancha y superó a Dani -de 22- por la vía rápida: 6-2 y 6-0, en 1 hora con 10 minutos.

La primera manga tuvo 37 minutos de duración, mientras que la segunda 33.

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Van de Zandschulp registró siete saques directos (aces), en tanto que Vallejo tuvo solo uno, cometió siete dobles faltas, con un bajo porcentaje en el servicio. El neerlandés dispuso seis posibilidades de quiere y aprovechó cinco, contra ninguno de Dani.

Vuelta de página. Ahora, el ascendente tenista nacido en Asunción deberá enfocarse al cuarto y último Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, a celebrarse entre el domingo 30 del presente mes y el domingo 13 de setiembre, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.