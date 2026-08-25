El deporte femenino reúne a dirigentes de las Américas, con Asafa Powell entre invitados

Powell fue partícipe del foro 'Mujeres en el deporte', en el que se plantearon estrategias para promover la igualdad de oportunidades para mujeres deportistas, una tarea que según la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kristry Coventry, "es una responsabilidad compartida por todos".

"Nadie dentro de este movimiento puede forjar este futuro por sí solo. La igualdad de la mujer no es un tema exclusivo de la mujer, es una responsabilidad compartida, y por eso realmente nos necesita a todos. Juntos, continuemos construyendo el mundo del deporte en el que toda mujer y niña pueda soñar sin límites y hacer sus sueños realidad", señaló Coventry.

La presidenta del COI también señaló que, "si bien hemos alcanzado avances significativos, aún queda mucho por hacer".

"Se necesitan más oportunidades para que las niñas participen, para que las mujeres puedan ser entrenadoras y líderes, y para que el deporte femenino goce de la visibilidad y el respeto que merecen", apuntó la máxima responsable del mayor organismo deportivo a nivel mundial.

"Como la primera africana y mujer en ocupar el cargo de presidenta del COI, sé que cada paso adelante de las mujeres se apoya en el valor de aquellas que nos precedieron. Por ello, foros como este son tan importantes. El deporte, en particular los Juegos Olímpicos, nos brinda una poderosa plataforma que permite mostrar a la mujer como atleta, líder y ejemplo", apuntó.

En ese sentido, el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, indicó que "estos espacios se crean por la capacidad de las personas y no por un género en particular”.

En este foro participó también la expresidenta de Costa Rica e integrante del COI Laura Chinchilla, y deportistas como la remera canadiense Jane Thornton, la pentatleta brasileña Yane Marques y la voleibolista peruana Cecilia Tait.

Entre los temas que se trataron está el empoderamiento de la mujer, la política de protección de la categoría femenina por parte del COI y sus futuras estrategias, así como los programas de impulso al deporte femenino llevados a cabo por Brasil.

La Semana de Panam Sports se desarrolla en Lima del 23 al 28 de agosto con la participación de exdeportistas y los presidentes y directivos de los 41 comités olímpicos nacionales que componen la organización deportiva panamericana.

El miércoles está previsto que los participantes visiten las instalaciones deportivas de la capital peruana donde se desarrollarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El colofón será la asamblea general de Panam Sports, que se celebrará el 27 y 28 de agosto con la misión de elegir la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y al representante del organismo ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO).