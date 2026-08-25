Pogacar refuerza el jersey rojo con una exhibición en Andorra

Andorra la Vella, 25 ago (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) asestó un duro golpe a la Vuelta a España este martes al adjudicarse en solitario la cuarta etapa, disputada a través de 104,8 km con salida y llegada en Andorra la Vella, lo que le permitió sacar 2.45 minutos a sus rivales de la general.