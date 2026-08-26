Brennan confima que es el rey del esprint, Pogacar pasa página de rojo

Después de un implacable trabajo de todo el Visma, Brennan (Darlington, 21 años), remató la faena con un enorme poderío en la recta de meta de Roquetes, donde no tuvo rival. Sus lanzadores le pusieron en su sitio, y desde lejos arrancó.

Ya no hubo discusión alguna. Fuerza y juventud en cantidades industriales. Brennan levantó los brazos para celebrar su segunda victoria con un tiempo de 3h.47.02, a una media de 45,7 km/hora, ganando el pulso al belga Jordi Meeus (Red Bul Bora) y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education). El venezolano Orluis Aular (Movistar) se clasificó sexto.

Día de calor y movido para los hombres de la general, de transición, una tregua antes de la jornada del "sterrato", este jueves en el puerto de El Bartolo. El esloveno Tadej Pogacar pasó página en su almanaque de oro. Una jornada menos para pasar a la historia el próximo 13 de septiembre en Granada.

De momento, el rey de reyes descansa en un colchón de 3.21 minutos respecto a su compatriota Primoz Roglic y de 3.32 sobre Enric Mas. El resto, como comentaba el navarro Urko Berrade en la salida, se conforman "con el honor de competir con Pogacar, el mejor de la historia, y más disfrutando de su presencia como espectador que como corredor".

Después de la exhibición de Pogacar en Andorra la primera etapa en territorio español, cien por cien por la provincia de Tarragona, se presentaba con la etiqueta de "transición", es decir, que los esprinters debían retomar el protagonismo y los hombres de la general dedicarse a guardar fuerzas para otro día.

Entre Falset, la capital del Priorat y Roquetes, en el Baix Ebre, el viento suele gastar bromas pesadas, pero los corredores estaban avisados por aquello de los abanicos. Se formó una escapada nada consistente con Calzoni (Pinarello-Q36.5), Dversnes (Uno-X), Küng (Tudor), Gaffuri (Picnic) y Diego Uriarte (Kern Pharma).

La carrera tuvo al Ebro a la vista durante unos kilómetros, y al desviarse hacia la costa para entrar en la zona del Delta de l'Ebre a partir de l'Ampolla (kilómetro 58) el viento sopló lo suficiente para que se produjeron cortes en el pelotón. Nada trascendentes, pero suficientes para echar abajo la fuga.

Con el pelotón agrupado llegó el Puerto de Paüls (3a, 3,5 km al 7), única dificultad del día. Una subida en comandita, donde los hombres de Pogacar pusieron un ritmo disuasorio para todo el mundo. Por si acaso surgí algún valiente, Pablo Torres y Sivakov remolcaron al personal a su antojo, con el mismo Pogacar delante como supervisor general.

Tras el descenso de Paüls, a 17 de meta, quemó las naves Xavier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5) con un ataque que le permitió soñar abriendo una pequeña ventaja, pero el donostiarra recibió la visitas incómoda de Laporte y Harold Tejada. El Visma impidió las aventuras de última, pretendía una llegada al esprint para buscar el doblete de su velocista de lujo, Matthew Brennan,

Las "abejas" del Visma ordenaron la llegada con mano de hierro. esta vez sí hubo un equipo capaz de montar un "treno". Con Van Aert controlando posibles fugas, impidió movimientos de última hora. El último lanzador, el francés Christophe Laporte abrió paso a Brennan. El chaval apareció como un ciclón, y el resto es ya la historia de un gran triunfo. Fuerza y juventud.

Este jueves la sexta etapa de la Vuelta entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 km de recorrido. El principal aliciente serán los 3 km por pistas de tierra que completan el Puerto El Bartolo, la cuarta dificultad del día.

Una jornada sinuosa, con un sube y baja constante, propicia para las aventuras. Para empezar La Serratella (2a, 14 km al 3,8), seguido de La Bandereta (3a, 4,6 km al 6,7), el Alto del Desierto de Las Palmas (2a,7,6 km al 4,9) y finalmente El Bartolo, un primera de 9,4 km al 7 por ciento con "sterrato" al final. Hasta la meta restarán 16 km en descenso y tramo llano.