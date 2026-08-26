Corea del Norte enviará a un centenar de atletas a los Juegos Asiáticos en Japón

El secretario general del Comité Olímpico Nacional (NOC) de Corea del Norte, Ko Chol-ho, dijo en una entrevista con el periódico pro-norcoreano japonés Choson Sinbo que "unos 100 atletas competirán en 14 disciplinas deportivas, entre ellas, fútbol masculino y femenino, halterofilia, boxeo y lucha libre", recogió la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Ko afirmó que, si bien el número de deportes y atletas ha disminuido con respecto a la anterior edición celebrada en la ciudad china de Hangzhou en 2023, esperan ganar más medallas en varias disciplinas.

Pionyang envió a Hangzhou 185 atletas de 18 disciplinas y ganó 39 medallas, incluidas once de oro, 18 de plata y diez de bronce.

Durante su entrevista, Ko subrayó los esfuerzos hechos por los atletas norcoreanos en los últimos años, asegurando que han hecho "todo lo posible para obtener mejores resultados" en medio de las "altas expectativas".

La delegación incluirá a dos atletas de la comunidad coreana en Japón: la futbolista Ri Song-a y la karateca Jong Se-ri, según informó el secretario general del NOC.

La competición, que se celebra cada cuatro años, comenzará el 19 de septiembre y la ceremonia de clausura está programada para el 4 de octubre, y contará con la participación de más de 11.000 atletas de 45 países en cerca de medio centenar de deportes.

Corea del Norte no participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alegando la situación sanitaria surgida a raíz de la pandemia de covid-19, pero retomó su participación en un evento internacional de gran envergadura en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, que se celebraron en septiembre de 2023 por la pandemia.