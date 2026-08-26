El 'skater' madrileño Danny León, primero en grindar el larguero de una portería de fútbol

El reto, ejecutado en colaboración con el Atlético de Madrid, se llevó a cabo en el estadio Metropolitano y contó con la participación de Marc Pubill, jugador del club rojiblanco y campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, informó en un comunicado Red Bull.

Este nuevo hito convirtió una portería reglamentaria de fútbol, de 7,32 metros de ancho y con un larguero situado a 2,44 metros de altura, en un raíl de 'skate' de más de siete metros. Para alcanzar la velocidad necesaria, Danny se impulsó mediante un 'winch', un sistema conectado a un cable al que se sujetaba durante el recorrido.

Courage Adams, atleta de BMX de Red Bull, fue el encargado de accionar el sistema mediante un mando y controlar el impulso para que Danny llegara a la rampa con la velocidad y trayectoria precisas. La acción contó también con la presencia del internacional colchonero Marc Pubill, que siguió el reto desde el terreno de juego.

"Este proyecto es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones: el fútbol y el 'skate'. De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas, así que poder grindar una portería en un estadio como el Riyadh Air Metropolitano es un sueño hecho realidad", explicó Danny León.

El pasado 12 de agosto, León aprovechó el eclipse solar en España para inmortalizarse haciendo un salto en uno de los momentos más espectaculares de este fenómeno astronómico, cuando la luna tapaba completamente el sol.

"El truco de mi vida", reconoció el propio deportista en la publicación de Instagram donde subió el vídeo de esta hazaña, que se viralizó en las redes sociales logrando millones de reproducciones y convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas del eclipse.

Danny León es uno de los grandes referentes españoles del 'skate' de 'park' y 'bowl', con un extraordinario historial en el festival de O Marisquiño, en Vigo, llegando a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.