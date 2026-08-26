Fujimori recibe en Palacio de Gobierno a la presidenta del Comité Olímpico Internacional

La Presidencia de Perú afirmó, en una nota de prensa, que la visita de Coventry confirma la confianza de la máxima organización deportiva del mundo en la capacidad del Perú para promover grandes eventos y proyectarse como un referente deportivo en la región.

Asimismo, agregó que fortalece la visión del deporte como motor de transformación social, capaz de generar oportunidades para niños y jóvenes, promover hábitos saludables y contribuir a una sociedad más integrada y segura.

En el encuentro con Fujimori estuvieron presentes el ministro de Educación, José Antonio Chang; el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, Óscar Fernández, y el máximo representante de Panam Sports Week, Neven Ilic.

Este martes se cumplió el segundo día de la Semana de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, y tuvo como estrella invitada al velocista jamaicano Asafa Powell, quien recibió una distinción por su trayectoria, en la que batió el récord del mundo de los 100 metros lisos con una marca de 9,74 segundos, posteriormente superada por su compatriota Usain Bolt.

Powell fue partícipe del foro 'Mujeres en el deporte', en el que se plantearon estrategias para promover la igualdad de oportunidades para mujeres deportistas, una tarea que según la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) "es una responsabilidad compartida por todos".

"Nadie dentro de este movimiento puede forjar este futuro por sí solo. La igualdad de la mujer no es un tema exclusivo de la mujer, es una responsabilidad compartida, y por eso realmente nos necesita a todos. Juntos, continuemos construyendo el mundo del deporte en el que toda mujer y niña pueda soñar sin límites y hacer sus sueños realidad", señaló Coventry.

En este foro participó también la expresidenta de Costa Rica e integrante del COI Laura Chinchilla, y deportistas como la remera canadiense Jane Thornton, la pentatleta brasileña Yane Marques y la voleibolista peruana Cecilia Tait.

La Semana de Panam Sports se cumple en Lima del 23 al 28 de agosto con la participación de exdeportistas y los presidentes y directivos de los 41 comités olímpicos nacionales que componen la organización deportiva panamericana.

El miércoles está previsto que los participantes visiten las instalaciones deportivas de la capital peruana donde se desarrollarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El colofón será la asamblea general de Panam Sports, que se celebrará el 27 y 28 de agosto con la misión de elegir la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y al representante del organismo ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO).