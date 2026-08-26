Polideportivo
26 de agosto de 2026 a la - 17:21

Remeras paraguayas hicieron historia en el Mundial

Alejandra Alonso y Bianca Wollmeister hicieron historia al convertirse en la primera dupla femenina paraguaya en competir en un Campeonato Mundial de Remo.
Alejandra Alonso y Bianca Wollmeister hicieron historia al convertirse en la primera dupla femenina paraguaya en competir en un Campeonato Mundial de Remo.

Alejandra Alonso y Bianca Wollmeister hicieron historia al convertirse en la primera dupla femenina paraguaya en competir en un Campeonato Mundial de Remo en el circuito Bosbaan de Ámsterdam, Países Bajos.

Por ABC Color

Las paraguayas participaron en el doble scull femenino, donde finalizaron en el puesto 19 con un tiempo de 8:28.62, quedando eliminadas de la competencia.

Lea más: Alonso y Wollmeister encabezan la presencia paraguaya en el Mundial de Remo

En las series, Irlanda se impuso en la primera, Lituania ganó la segunda, Gran Bretaña la tercera y las locales de Países Bajos se quedaron con la cuarta.

La dupla paraguaya estuvo integrada por la olímpica Alejandra Alonso y la joven Bianca Wollmeister, quienes afrontaron una histórica participación internacional.

También compitió Matías Ramírez en el single masculino peso ligero (LM1x), finalizando en el puesto 15 con 8:23.15.

Matías Ramírez, en el Mundial de Remo.
Matías Ramírez, en el Mundial de Remo.

El Mundial reunió a más de 830 remeros de 64 países, durante siete días de competencia en Ámsterdam y en 23 clases de embarcaciones.