Remeras paraguayas hicieron historia en el Mundial

Las paraguayas participaron en el doble scull femenino, donde finalizaron en el puesto 19 con un tiempo de 8:28.62, quedando eliminadas de la competencia.

Lea más: Alonso y Wollmeister encabezan la presencia paraguaya en el Mundial de Remo

En las series, Irlanda se impuso en la primera, Lituania ganó la segunda, Gran Bretaña la tercera y las locales de Países Bajos se quedaron con la cuarta.

La dupla paraguaya estuvo integrada por la olímpica Alejandra Alonso y la joven Bianca Wollmeister, quienes afrontaron una histórica participación internacional.

También compitió Matías Ramírez en el single masculino peso ligero (LM1x), finalizando en el puesto 15 con 8:23.15.

El Mundial reunió a más de 830 remeros de 64 países, durante siete días de competencia en Ámsterdam y en 23 clases de embarcaciones.