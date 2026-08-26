Polideportivo
26 de agosto de 2026 a la - 20:28

Surgieron los mejores de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Tiro

El podio de la quinta fecha del Nacional de Tiro Fosa Olímpica: José Gómez (i), Paulo Reichardt y Vicente Berguez.
El podio de la quinta fecha del Nacional de Tiro Fosa Olímpica: José Gómez (i), Paulo Reichardt y Vicente Berguez.

Paulo Reichardt se ubicó en lo alto del podio de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Tiro, modalidad Fosa Olímpica, que se desarrolló en las pedanas del Parque Olímpico, en Ñu Guazú.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las pedanas del Parque Olímpico fueron testigos de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Tiro modalidad Fosa Olímpica, que consagró a Paulo Reichardt como el mejor.

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El torneo de la Federación Paraguaya de Tiro (FPT) se disputa en homenaje al recientemente fallecido tirador Humberto Ortiz, ex titular de la entidad.

* Resultados. En cuanto a los principales protagonistas de la competencia, el ganador fue el olímpico Paulo Reichardt con 111 blancos.

Lo escoltó José Gómez, con 104 tiros precisos, y completó el podio Vicente Berguez con 94.

La sexta fecha del Nacional será entre el 24 y 25 de octubre próximos, en el acostumbrado sitio de la competencia.

* Clasificación. Cumplidos los cinco primeros eslabones del torneo, la clasificación en el Campeonato Nacional Fosa Olímpica, se encuentra de esta manera:

Paulo Reichardt 374 puntos

José Gómez 363

Vicente Berguez 251

* Clasificación a Santa Fé 2026. La victoria en esta quinta fecha, le permitió a Reichardt ocupar el primer puesto del ránking nacional y con ello la representación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El tirador olímpico integrará el Team Paraguay para la cita regional.