Torneo “Las 8 Horas de Santa Rosa” se vive este fin de semana en la APCP

“Las 8 Horas de Santa Rosa” una de las tradicionales fiestas deportivas del calendario de pesca, se celebrará el día sábado, teniendo como base la sede de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP), en Itá Enramada.

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La rueda de prensa se realizó este martes, en el Quincho Principal. El torneo de este año será en homenaje a los socios pescadores César Domínguez Castiglioni y Alcides Javier Koenitzer.

El concurso reúne a pescadores y delegaciones de diversas latitudes del país y también de países vecinos.

El punto de encuentro es la sede de la APCP, a orillas del río Paraguay, de donde partirán los equipistas para la modalidad de pesca embarcada.

El cronograma de actividades ya anuncia movimientos desde las 21:00 de este viernes, con la recepción de las delegaciones invitadas, tanto del interior del país como del exterior, en la Terraza Alta de la institución.

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El sumun del concurso, el sábado

El sábado será la jornada central, con está agenda de actividades:

6:00 Desayuno de los participantes y autoridades, en el Salón Vitalicio.

7:30 Cierre de inscripciones;

8:00 Fiscalización de las embarcaciones;

8:30 Inicio Oficial del torneo;

16:30 Finalización de la competencia;

19:00 Resultados provisorios;

19:30 Posiciones definitivas, acompañadas de sorteos, cena y la tradicional premiación.

* Sistema de competencia. La competencia tendrá un sistema de puntuación por especies.

Entre las especies de ley figuran surubí, manguruyú y dorado, con medidas mínimas de 50 centímetros, mientras que pacú, salmón o pira pytã tendrán una medida mínima de 40 centímetros.