TSJE hace lugar a demanda para nulidad de “electos” directivos de la FPG

En la reciente asamblea general ordinaria surgió la Directiva de la Federación Paraguaya de Gimnasia y la federación deportiva olímpica “quedaría sesante” según entienden los responsables de la presentación legal.

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La entidad regula 7 disciplinas: Gimnasia Artística Masculina, Gimnasia Artística Femenina, Gimnasia Aeróbica de Competencia, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Acrobática, Gimnasia General y Parkour.

La FPG ya ha recepcionado una Cédula de Notificación de la Justicia Electoral con fecha 21 de los corrientes, por lo que se esperan las correspondientes medidas y acciones para este tipo de incidentes.

La notificación dice en su punto 6. “Hacer lugar a la demanda promovida por Rauand Rauf Latif contra el Tribunal Electoral Independiente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Declarar la nulidad de la Resolución N° 3 del 10 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Electoral Independiente de la Federación Paraguaya de Gimnasia y de todos los actos realizados en su consecuencia, incluyendo la elección de autoridades del 27 de marzo de 2026. Intimar a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días corridos elabore un nuevo calendario electoral para la renovación de los actos anulados y solicite la asistencia de la Dirección de Organizaciones Intermedias de la Justicia Electoral”.

Elección de Autoridades de la FPG

Período 2026-2030

La Comisión Directiva electa en la Asamblea de marzo pasado, que ahora ya carece de autoridad, es la encabezada por Liz Paula Espínola, secundada por:

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Vicepresidente: Santiago Delgado

Secretario General: Ronald Zarza

Tesorero: Leticia Amarilla

Vocal 1: Adriana Urbieta

Vocal 2: Gustavo Toledo

Vocal 3: Adrián Lesme

Vocal 4: María Chaparro

Síndico Titular: Deborah Núñez Vuyk

Síndico Suplente: Fernando Arroyo

TEI Miembro Titular 1: Norma Fernández

TEI Miembro Titular 2: Damián Ríos

TEI Miembro Titular 3: María Mercedes Bareiro

TEI Miembro Suplente 1: Emilce Vélez

TEI Miembro Suplente 2: Luz Arce

TEI Miembro Suplente 3: Teresa Chaparro.