Polideportivo
26 de agosto de 2026 a la - 02:27

TSJE hace lugar a demanda para nulidad de “electos” directivos de la FPG

Directiva "electa" en la Asamblea de la FPG de marzo, entidad que ahora deberá realizar de nuevo el magno, tras la nulidad de la Resolución de proclamación de dichas autoridades.
Directiva "electa" en la Asamblea de la FPG de marzo, entidad que ahora deberá realizar de nuevo el magno, tras la nulidad de la Resolución de proclamación de dichas autoridades.

El abogado Jorge Ortiz es uno de los patrocinantes de una Demanda de Nulidad de la Asamblea de la Federación Paraguaya de Gimnasia (FPG) en los autos caratulados “Rauadn Rauf Latif y otra c/el Tribunal Electoral Independiente...” de dicha entidad, que el TSJE hizo lugar.

Por ABC Color

En la reciente asamblea general ordinaria surgió la Directiva de la Federación Paraguaya de Gimnasia y la federación deportiva olímpica “quedaría sesante” según entienden los responsables de la presentación legal.

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La entidad regula 7 disciplinas: Gimnasia Artística Masculina, Gimnasia Artística Femenina, Gimnasia Aeróbica de Competencia, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Acrobática, Gimnasia General y Parkour.

La FPG ya ha recepcionado una Cédula de Notificación de la Justicia Electoral con fecha 21 de los corrientes, por lo que se esperan las correspondientes medidas y acciones para este tipo de incidentes.

La notificación dice en su punto 6. “Hacer lugar a la demanda promovida por Rauand Rauf Latif contra el Tribunal Electoral Independiente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Declarar la nulidad de la Resolución N° 3 del 10 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Electoral Independiente de la Federación Paraguaya de Gimnasia y de todos los actos realizados en su consecuencia, incluyendo la elección de autoridades del 27 de marzo de 2026. Intimar a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días corridos elabore un nuevo calendario electoral para la renovación de los actos anulados y solicite la asistencia de la Dirección de Organizaciones Intermedias de la Justicia Electoral”.

Cédula de Notificación de la Justicia Electoral, dando lugar a la demanda y declarando la nulidad de una Resolución del TEI de la FPG.
Cédula de Notificación de la Justicia Electoral, dando lugar a la demanda y declarando la nulidad de una Resolución del TEI de la FPG.

Elección de Autoridades de la FPG

Período 2026-2030

La Comisión Directiva electa en la Asamblea de marzo pasado, que ahora ya carece de autoridad, es la encabezada por Liz Paula Espínola, secundada por:

Vicepresidente: Santiago Delgado

Secretario General: Ronald Zarza

Tesorero: Leticia Amarilla

Vocal 1: Adriana Urbieta

Vocal 2: Gustavo Toledo

Vocal 3: Adrián Lesme

Vocal 4: María Chaparro

Síndico Titular: Deborah Núñez Vuyk

Síndico Suplente: Fernando Arroyo

TEI Miembro Titular 1: Norma Fernández

TEI Miembro Titular 2: Damián Ríos

TEI Miembro Titular 3: María Mercedes Bareiro

TEI Miembro Suplente 1: Emilce Vélez

TEI Miembro Suplente 2: Luz Arce

TEI Miembro Suplente 3: Teresa Chaparro.