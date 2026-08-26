Villa Panamericana de Lima volverá a acoger a deportistas de Juegos Panamericanos de 2027

Así lo anunció este miércoles el comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tras la visita del comité ejecutivo de Panam Sports al complejo de siete edificios de hasta 20 pisos que contienen un total de 1.096 viviendas en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Cada apartamento tendrá capacidad para seis personas y la Villa contará con alimentación, lavandería, entretenimiento, un centro de meditación y talleres de cerámica y artesanías, precisaron los organizadores.

Los dirigentes de la organización deportiva panamericana también recorrieron las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, la principal sede de los Juegos Panamericanos, donde se celebrarán las pruebas de atletismo, natación y ciclismo de pista, entre otros deportes.

Esta visita forma parte de la Semana de Panam Sports, que culminará el jueves y viernes con la celebración de la asamblea general del organismo, en la que se prevé que se escoja la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y también al representante de Panam Sports en la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.