Dos Santos y Russell entran en el olimpo de las vallas con dos récords estratosféricos

El primero en escribir su nombre en el libro de historia de los récords fue Alison Dos Santos, campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos) en 2022 y poseedor de dos 'anillos' de la Liga Diamante, que batió el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde el 3 de agosto de 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El atleta brasileño, de 26 años y doble medallista olímpico de bronce, se llevó en Zúrich su quinta victoria del año en la Liga Diamante tras los anteriores triunfos en Shanghái, Xiamen, Oslo y Silesia más la carrera fuera del circuito de Estocolmo.

En la misma carrera, Dos Santos, que paró el crono en 45.80, sorprendió al propio Karsten Warholm, poseedor del anterior récord del mundo, que se quedó en 46.69. Tercero fue el nigeriano Ezekiel Nathaniel, que corrió en 47.50.

Después llegó el recital de Masai Russell, que, con un tiempo de 12.09, mejoró en tres centésimas los 12.12 que poseía la nigeriana Tobi Amusan desde el 24 de julio de 2022.

Russell, de 26 años y originaria de Washington, llegó a esta carrera de la Liga Diamante en Zúrich con el segundo (12.14) y tercer mejor tiempo de la historia (12.17), solo superado por el récord mundial de Amusan, a la que se enfrentó en la ciudad suiza.

La vallista estadounidense, campeona olímpica en París 2024, voló sobre la pista del Letzigrund de Zúrich para ganar su undécima carrera del año por delante de Amusan, que registró 12.23, y de la neerlandesa Nadine Visser con 12.34, ambas con la mejor marca de la temporada.

Sin récord del mundo se quedó por tercer intento consecutivo el pertiguista sueco Armand Duplantis, que ganó con 6,25 metros, récord del mitin, pero no pudo superar el listón en los 6,32. Lo intentó tres veces y, aunque se marchó sonriendo, por dentro seguro que estaba frustrado ya que no logró ese ansiado récord del mundo en Zúrich, igual que tampoco lo consiguió en las anteriores dos paradas del circuito en Lausana y Silesia.

El que sí hizo historia en Zúrich fue el griego Emmanouil Karalis, que se elevó hasta los 6,20 metros, marca personal y segunda mejor marca de la historia.

Al igual que Duplantis tampoco consiguió batir el récord del mundo de 800 metros la suiza Audrey Werro, que ya lo intentó la pasada semana en Lausana. La vigente campeona de Europa ganó una carrera muy rápida con un crono de 1:53.70 y un triple récord: de la Liga Diamante, del mitin y de Suiza. Segunda quedó la neerlandesa Femke Bol, que con 1:54.71 también batió el récord nacional de Países Bajos.

También destacó en la ciudad suiza la velocista Julien Alfred, que con 10.70 se llevó la victoria en los 100 metros y batió el récord de Santa Lucía. Solo superó por unas pocas milésimas a la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que firmó el mismo tiempo.

En los 1.500 metros masculinos el estadounidense Cole Hocker se impuso con 3:31.74 en una carrera plagada de estrellas, incluido el noruego Jakob Ingebrigtsen, que sigue con su progresión tras una larga lesión y concluyó quinto (3:32.16).

Sobre el foso brilló el griego Miltiadis Tentoglou, cuatro veces campeón de Europa de longitud, que saltó hasta los 8,45 metros, solo dos centímetros más que el jamaicano Tajay Gaile.

También lograron victorias de prestigio el estadounidense Kenneth Bednarek en 200 metros (19.62); su compatriota Parker Wolfe en los 3.000 (7:27.43), récord del mitin; y el suizo Jason Joseph en 110 vallas.