Morata podría dejar el Como y fichar por el Leganés

Según adelantó Sky Sport Italia y recogieron el resto de medios deportivos italianos, el principal obstáculo podría estar en el salario de Morata, por lo que el Como podría tener que asumir parte de su ficha para facilitar una posible cesión.

Morata, de 33 años, podría estar buscando una salida después de una temporada complicada en Italia, en la que terminó sin marcar goles en liga, con sólo dos tantos en Copa Italia, y con poco protagonismo en este inicio de curso.

En el debut del Como, que disputa esta campaña Liga de Campeones por primera vez en su historia, ante el Udinese el pasado sábado, el delantero español no disputó ningún minuto.

Cesc Fàbregas, técnico de los 'lariani', dio prioridad al griego Anastasios Douvikas en ataque, mientras el club italiano podría estar pendiente también de la llegada de Moise Kean, del Fiorentina.

La situación podría llevar a Morata, campeón con la selección española de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024 y de dos Ligas de Campeones con el Real Madrid, a valorar un regreso al fútbol español y el Leganés podría convertirse en una de sus posibles opciones antes del cierre del mercado.