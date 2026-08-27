Se conocerá a los finalistas de la Liga Premium de futsal

Exa Ysaty recibe a Recoleta FC en el Polideportivo del club Sol de América (Quinta Avenida), en juego semifinal de vuelta adelantado, para conocer al primer finalista de la Liga Premium 2026. Ysaty se impuso en la ida 3-0, por lo que tiene buena ventaja sobre los canarios.

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El otro partido será entre los clásicos rivales Cerro Porteño vs. Olimpia, en el partido previsto nuevamente para el sábado.

En el juego de ida, también en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, franjeados y azulgranas igualaron 4-4.

En cuanto a los juegos de vuelta, Ysaty será local en cancha de Sol, juego marcado para este jueves, desde las 21:30.

El partido del supercampeón Cerro Porteño contra Olimpia será el sábado, desde las 13:15, en Capiatá.

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Este compromiso será televisado por TigoSports.

El reglamento establece que en caso de igualdad de puntos y goles al término del juego, se recurrirá a un suplementario de 10 minutos, y de persistir la paridad, se ejecutarán tiros penales para conocer al ganador.