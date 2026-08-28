El ecuatoriano Jonathan Caicedo, segundo fichaje del Burgos Burpellet BH para 2027

Caicedo, que procede del Wheeltop Rotor Chengdu Team, cuenta con cinco temporadas de experiencia en el UCI WorldTour, todas ellas con el EF Education-EasyPost, y disputó cinco ediciones del Giro de Italia. Su principal triunfo llegó en 2020, cuando se impuso en una etapa con final en el Etna tras culminar una escapada.

El escalador ecuatoriano también ganó la Vuelta a Colombia en 2018 y, en 2024, la Vuelta al Táchira y la Vuelta Bantrab.

En 2026 conquistó su cuarto título nacional de contrarreloj antes de incorporarse al conjunto chino, con el que se adjudicó la general del Tour of Magnificent Qinghai.

“Estoy muy contento de poder ser parte del Burgos Burpellet BH en 2027. Es una muy buena oportunidad para mí. Aportaré el cien por cien para hacerlo lo mejor posible con el equipo y trataré de mostrar mi mejor versión”, señaló Caicedo, que confía en poder disputar etapas y “dar espectáculo” durante la próxima temporada.

El director deportivo del Burgos Burpellet BH, Damien Garcia, destacó la experiencia del ecuatoriano y su capacidad para competir en distintos terrenos. “Es un ciclista muy completo, con muchos años en el UCI WorldTour e, incluso, una victoria en el Giro de Italia. Ha demostrado una muy buena forma ganando de manera impresionante el Tour of Magnificent Qinghai”, afirmó.

Caicedo se convierte así en el segundo fichaje anunciado por el Burgos Burpellet BH para la temporada 2027, después de la incorporación del estonio Romet Pajur, de 21 años, con el objetivo de reforzar al conjunto español en las carreras por etapas.